Hasankeyf Kaymakamı Tarımsal Deneme Alanında İncelemelerde Bulundu

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, tarımsal deneme alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Öztürk, geçen yıl 1470 meyve ağacı ve 9 bin lavanta fidesinin dikildiği alanda incelemelerde bulunarak, ilgilerden bilgi aldı.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, tarımsal deneme alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, geçen yıl 1470 meyve ağacı ve 9 bin lavanta fidesinin dikildiği alanda incelemelerde bulunarak, ilgilerden bilgi aldı.

Öztürk, "İlerleyen yıllarda lavantalarımız daha iyi bir yapıya ulaştığında hem daha yüksek verim elde edeceğiz hem de tarihi ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin gezip fotoğraf çekmelerine olanak sağlamış olacağız." dedi.

İncelemede, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy ve Köylere Hizmet Getirme Birlik Müdürü Zeki Kaplan da yer aldı.