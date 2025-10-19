Haberler

Hasankeyf Kaymakamı'ndan Muhtarlar Günü Mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların önemli rolünü vurguladı ve onlara başarı diledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, muhtarların toplumun temel yapı taşı olduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören önemli temsilciler olduğunu ifade eden İmrak, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız hizmetin en uç noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından takip ederek büyük bir özveriyle görev yapıyor. Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle, ilçemizin her bir köyünde ve mahallesinde fedakarca görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Çalışmalarında kolaylıklar, sağlık ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
