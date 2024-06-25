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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Dicle Mahallesinde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve dileklerini dinledi. İmrak, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi ve devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve dileklerini dinledi.

Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında Dicle Mahallesinde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden İmrak, talep ve ihtiyaçlarını dinledi, devlet olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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