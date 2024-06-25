Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek talep ve dileklerini dinledi.

Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında Dicle Mahallesinde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden İmrak, talep ve ihtiyaçlarını dinledi, devlet olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.