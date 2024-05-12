Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan Anneler Günü Mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, dünyanın en zor ve en kutsal görevini annelerin üstlendiğini belirtti.

Annelerin karşılıksız sevginin ve sonsuz özverinin simgesi olduğunu kaydeden İmrak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anneler, yeri hiçbir zaman doldurulamayan en değerli varlığımızdır. Annelik, dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamayacak en yüce duygudur. Karşılıksız ve şartsız sevgiye, fedakarlığa, insanı insan yapan tüm değerlere sahip annelik, en kutsal görevlerden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, sabır ve fedakarlık dolu kalpleriyle hayatımızın her anında yanımızda olan en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."