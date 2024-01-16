Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafı ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, çarşıda esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. İmrak, vatandaşlarla sohbet etti ve esnafa 'hayırlı kazançlar' diledi. Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafı ziyaret etti.
Çarşıda esnafla bir araya gelen İmrak, talep ve önerilerini dinledi.
İmrak, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.
Vatandaşlar, Kaymakam İmrak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.