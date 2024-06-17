Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, emniyet ve jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret gerçekleştirerek, görevli polis ve jandarma personeliyle bayramlaştı ve görevlerinde başarılar diledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, emniyet ve jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam İmrak, Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, görevli polis ve jandarma personeliyle bayramlaşan İmrak, görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Jandarma 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak

Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title