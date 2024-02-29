Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf Anaokulu'nu ziyaret ederek okuldaki çalışmaları inceledi ve öğretmenlerden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra sınıfları gezen İmrak, öğrencilerle sohbet etti.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.
Hasankeyf Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam İmrak, okuldaki çalışmaları yerinde inceledi ve öğretmenlerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Daha sonra sınıfları gezen İmrak, öğrencilerle bir araya gelip onlarla sohbet etti.