Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Hasankeyf Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam İmrak, okuldaki çalışmaları yerinde inceledi ve öğretmenlerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları gezen İmrak, öğrencilerle bir araya gelip onlarla sohbet etti.