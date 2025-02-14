Hasankeyf Kaymakamı Lise Öğrencileriyle Buluştu

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, lise öğrencileriyle buluştu.

Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İmrak, yurtta kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen İmrak, eğitim hayatlarında başarıyı yakalamaları için onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.