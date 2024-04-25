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Hasankeyf Kaymakamı köylere hizmet götürme birliği encümenleri ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köylere hizmet götürme birliği encümenleri ve il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi. Kaymakam İmrak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen il genel meclis üyeleri ve köylere hizmet götürme birliği encümenlerini makamında kabul etti, görevlerinde başarılar diledi. Görüşmede, köylerde yapılan çalışmalar, köylerin mevcut sorunları ve talepler ele alındı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köylere hizmet götürme birliği encümenleri ve il genel meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Kaymakam İmrak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen il genel meclis üyeleri ve köylere hizmet götürme birliği encümenlerini makamında kabul etti, görevlerinde başarılar diledi.

Görüşmede, köylerde yapılan çalışmalar, köylerin mevcut sorunları ve talepler ele alındı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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