Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna yazdığı şanlı destanlardan biri olan 30 Ağustos Zafer'inin 103. Yıkım dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla yaşadıklarını belirtti.

İmrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kazanılan zaferin kendilerine, vatanın bir karış toprağının nasıl korunacağı ve bağımsızlığın bedelinin ne kadar ağır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

İmrak, mesajında şunlara yer verdi:

"Bugün bizlere düşen görev, o ruhu yaşatmak, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi sonsuza kadar muhafaza etmektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."