Hasankeyf Kaymakamı'ndan 19 Mayıs Mesajı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, 19 Mayıs'ın İstiklal Mücadelenin sembol günü olduğunu belirtti.

Türk milletinin bağımsızlığı için meşalesini 19 Mayıs'ta ateşlediğini ifade eden İmrak, milletçe bu günün sevincini yaşadıklarını aktardı.

İmrak, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler sizler, ecdadınızdan aldığınız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak çalışmalara imza atacak güce ve ileri görüşe sahipsiniz. Ülkemizin müreffeh yarınları için umudumuz ve en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu vatan, bu bayrak ve bu bayram sizindir ve sizlere emanettir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."