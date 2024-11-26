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Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Semt Pazarını Ziyaret Etti

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyareti esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam İmrak, her salı ilçede kurulan semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler dileyen İmrak, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet edip talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Esnaf ve vatandaşlar, İmrak'ın pazar yerine yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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