Hasankeyf Kaymakamı İmrak şehit kabirlerini ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerini ziyaret etti.

Kaymakam İmrak, beraberinde Hasankeyf Belediye Başkan Vekili İlyas Saruhan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İsmail Gökçe, İlçe Emniyet Amiri Vekili Murat Mert Taçoral, İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam, kurum personeli ve şehit aileleriyle ilçe merkezindeki şehit kabirlerini ziyaret etti, şehit aileleriyle görüştü.

İmrak, yaptığı açıklamada, şanlı bayrağın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşandığını ifade ederek, bunun canını vatan uğruna feda eden şehitler sayesinde olduğunu belirtti.

Millet için şehit olan kahramanların asla unutulmayacağını dile getiren İmrak, "Bize düşen görev ailelerimize her zaman destek olmaktır. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.