Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, şehit ailelerini ziyaret etti
Kaymakam İmrak, kırsalda gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Saklı köyünde bulunan şehit aileleriyle bir araya geldi. İmrak, şehit ailelerinin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek giderilmesi için talimat verdi ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Kırsalda ziyaretlerini sürdüren Kaymakam İmrak, Saklı köyünde şehit aileleriyle bir araya geldi.
İmrak, şehit aileleriyle sohbet edip talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
İhtiyaçlarını giderilmesi için talimat veren İmrak, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.