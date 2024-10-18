Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Muhtarlar Günü'nü Kutladı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelerek onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi ve teşekkür belgeleri verdi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam İmrak, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
İmrak, daha sonra muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi vererek, Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.