Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, hane ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten İmrak, "Amacımız, halkımızın sorunlarını yerinde tespit etmek ve en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.