Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Yangında 12. kattan atlayan Şevval'in annesi, kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı

Acılı anne kızının cenazesini öpücüklerle uğurladı
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor

Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Hane Ziyaretlerine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, hane ziyaretleri yaparak ailelerin taleplerini dinledi ve devletin vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Amacının halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve hızlı çözümler bulmak olduğunu açıkladı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, hane ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten İmrak, "Amacımız, halkımızın sorunlarını yerinde tespit etmek ve en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
img

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
img

Lig'de ve Avrupa'da kabusu yaşayan takım 3 günde dünyaları harcadı
img

Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.