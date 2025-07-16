Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Halk Pazarını Ziyaret Etti

Hasankeyf Kaymakamı İmrak, Halk Pazarını Ziyaret Etti
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, halk pazarında esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve alışverişlerine bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, halk pazarındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam İmrak, halk pazarını ziyaret ederek esnafın ürünlerini inceleyip talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen İmrak, alışveriş yapan vatandaşlara da bereketli alışverişler temennisinde bulundu.

İmrak, ziyaret sırasında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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