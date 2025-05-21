Hasankeyf Kaymakamı İmrak Esnafı Ziyaret Etti

Hasankeyf Kaymakamı İmrak Esnafı Ziyaret Etti
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerinde bulunarak sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretlerinde esnafa hayırlı işler diledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, esnafa yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

İmrak, hayırlı iş ve bereketli kazanç diledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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