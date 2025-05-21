Hasankeyf Kaymakamı İmrak Esnafı Ziyaret Etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, esnafa yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

İmrak, hayırlı iş ve bereketli kazanç diledi.