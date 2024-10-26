Hasankeyf Kaymakamı İmrak Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam İmrak, esnafın talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek için ziyaretlerini sürdürüyor.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

İmrak, ziyaretlerin ardından esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.