Hasankeyf Jandarma Komutanlığına Yeni Atama

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Batman'da Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen İsmail Gökçe, göreve başladı ve Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.

Batman'da Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen İsmail Gökçe görevine başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Gökçe Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı makamında ziyaret etti.

İmrak, Gökçe'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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