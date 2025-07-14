Hasankeyf Jandarma Komutanlığına Yeni Atama

Batman'da Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen İsmail Gökçe görevine başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Gökçe Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı makamında ziyaret etti.

İmrak, Gökçe'ye yeni görevinde başarılar diledi.