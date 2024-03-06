Hasankeyf ilçesinde lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Harun Yarbay tarafından lise öğrencilerine deprem bilinci eğitimi verildi. Eğitimde deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı ve ardından okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi.
İlçede 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesinde coğrafya öğretmeni Harun Yarbay tarafından öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi.
Eğitimde öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi anlatıldı.
Eğitimden sonra okulda yapılan deprem tatbikatında çök-kapan-tutun uygulaması yapıldı.