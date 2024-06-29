Hasankeyf ilçesinde hayvanların içme suyu ihtiyacı giderildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yakaköy ve Akalın köylerinde hayvanların içme suyu ihtiyacı, dalgıç pompa çalışmasıyla giderildi. İl Özel İdaresi'nin destekleriyle su kaynağından dalgıç pompa ve borular kullanılarak su beton sıvatlara ulaştırıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından tamamlanan çalışma sonucunda su, vatandaşların hizmetine sunuldu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların içme suyu ihtiyacı, yapılan dalgıç pompa çalışmasıyla giderildi.
İlçeye bağlı Yakaköy ve Akalın köylerinde hayvanları için su sıkıntısı yaşayan vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Akalın'da 1200, Yakaköy'de ise 400 metre su kaynağından dalgıç pompa ve borular vasıtasıyla beton sıvatlarına su ulaştırıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından çalışma tamamlanarak su, vatandaşların hizmetine sunuldu.