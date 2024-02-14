Hasankeyf ilçesinde Çatalsu mezrasına yeni yol yapıldı
Hasankeyf ilçesine bağlı Çatalsu mezrasında, su seviyesinin yükselmesiyle mevcut yol su altında kaldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla yeni yol yapım çalışması başlatıldı ve kısa sürede tamamlandı.
Hasankeyf ilçesinde Yolüstü köyüne bağlı Çatalsu mezrasında yol yapım çalışmaları tamamlandı.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle köylülerin arazilerine ulaşmak için kullandığı mevcut yol su altında kaldı.
Vatandaşların talepleri üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatı ve desteğiyle yeni yol yapım çalışması başlatıldı.
Köylülerin tarım arazilerine ulaşması için başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlandıktan sonra yapılan yeni yol kullanıma açıldı.