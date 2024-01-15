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Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özdemir, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" adlı fotoğraflarına oy veren Özdemir, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can", "Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" karelerini seçti.

Özdemir, fotoğrafların her birinin ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Özellikle Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafında duygulandığını ifade eden Özdemir, "Kategori olarak 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorisinde seçim yaparken zorlandım. Çünkü yaşanan acılar beni çok etkiledi. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Fotoğraflar birbirinden güzel ve anlamlıydı. AA personeline başarılar dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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