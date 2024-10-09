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Hasandede Camii'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Hasandede Camii'nde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bartın'da tarihi Hasandede Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve arazözlerle kontrol altına alındı. Cami imamı, yangını kadınların bağrışmalarıyla öğrendiklerini belirtti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaldırım Mahallesi'ndeki tarihi Hasandede Camii'nde çıkan, Bartın, Ulus, Abdipaşa ve Kumluca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Bartın ve Ulus orman işletme müdürlüklerine ait arazözler tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Cami imamı Nurettin Altekin, "Biz öğle namazından çıktıktan sonra içeride bulunan kadınların bağrışmalarıyla yangını öğrendik. Sonrası bu halde, çok üzüldük" dedi.

Polis ekipleri cami çevresine şerit çekerek inceleme başlattı. Caminin ana taşıyıcı ağaç direklerinin sağlam olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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