Hasan Priştina Üniversitesi Şarkiyat Bölümünün 50. kuruluş yıl dönümü

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Hasan Priştina Üniversitesi bünyesindeki Şarkiyat Bölümünün 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesinde düzenlenen törene, Hasan Priştina Üniversitesi Rektörü Qerim Qerimi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Suudi Arabistan'ın Tiran Büyükelçisi Feisal Hefzi, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Milote Sadiku'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Şarkiyat Bölümünün kuruluşundan itibaren çok sayıda bilimsel ve kültürel eseri hayata geçirmeyi başardığını anlatan Qerimi, bölümün oryantalistler yetiştirerek Doğu mirasının aydınlatılmasına katkı verdiğini aktardı.

Qerimi, "Bugün, birleşik ve barışçıl bir dünya yaratmak için diğer kültürleri anlamak ve takdir etmek her zamankinden daha önemlidir. Bölüm, 50 yıldır kültürler arasında bir köprü görevi görerek Doğu dünyasına dalmak isteyen öğrenci ve araştırmacılara bu sayede daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktadır." dedi.

Büyükelçi Angılı da Osmanlı Devleti'nin, düşünce geleneğinde ve devlet yönetiminde Balkanların çok ciddi etkisinin olduğunu söyledi.

Balkanlarda da özellikle Arnavutların büyük bir etkisinin olduğuna işaret eden Angılı, şöyle konuştu:

"Arnavutlar, Osmanlı devletinde en fazla vezirlik görevi almış uyruk. Modern zamanlara geldiğimizde de aramızdaki bu kültürel bağlar devam etti. Örneğin üniversitenize ismini veren Hasan Priştina, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunda Avrupa'da ortaya çıkan oryantalist bakış açısına karşı mücadelede önemli bir rol oynadı, burada da Arnavut düşünürlerin bize katkısı oldu."

Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Sadiku ise Şarkiyat Bölümünün, üniversitenin en eski bölümlerinden biri olduğuna dikkati çekerek bölümde Arapça, Türkçe ve Farsça dillerinin okutulup araştırıldığını dile getirdi.

Törenin sonunda, bölümün kuruluşundan bu yana emeği geçen akademisyenlere konuklar tarafından plaket verildi.

Hasan Priştina Üniversitesi Şarkiyat bölümü, dil, edebiyat, tarih, kültür, etnoloji ve Arnavut folkloru gibi bir dizi konunun oryantal çalışmalar olmadan araştırılamayacağından hareketle Arnavut kültürel mirasını araştıracak araştırmacıları eğitmek ve yetiştirmek üzere 1973'te kuruldu.