Hasan Polatkan Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor - Haberler

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Hasan Polatkan Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor

AA - Deniz Açık - Güncel
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Hasan Polatkan Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesince (ESTÜ), Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesince (ESTÜ), Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili açıklamada bulunuldu.

ESTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hasan Polatkan Havalimanı'nda sefer sayıları artışını sürdürüyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'nde yer alan Hasan Polatkan Havalimanı'na olan uçuşlar artmaya devam etmektedir. Türk Hava Yolları ise Hasan Polatkan Havalimanı'na uçuşlarına mayıs ayı sonu itibarıyla tarifeli olarak başlayacaktır. Hasan Polatkan Havalimanı şehrimize ve çevre illerimize hizmet etmeye bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir."

AA / Deniz Açık - Güncel

Hasan Polatkan, Eskişehir, Güncel, Haberler

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