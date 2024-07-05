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Hasan Nasrallah, Hamas ile ateşkes görüşmelerini ele aldı

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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ile Gazze Şeridi'nde muhtemel ateşkesle ilgili gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Filistin topraklarındaki siyasi ve güvenlik konuları ile Lübnan, Yemen ve Irak destek cepheleri de konuşuldu.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah Beyrut'ta, Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ile Gazze Şeridi'nde muhtemel ateşkesle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Hizbullahtan yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın, Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas heyeti ile bir araya geldiği belirtildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları ve özellikle de Gazze Şeridi'ndeki siyasi ve güvenlik konularının ele alındığı aktarılan açıklamada, görüşmede " Lübnan, Yemen ve Irak destek cephelerinin" de konuşulduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes için son günlerde konuşulan öneri ve müzakerelerin ele alındığı vurgulanan açıklamada, görüşmede taraflar arasındaki koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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