Hasan Ekici 'Mübarek Kadir Gecesini Sağlam Bir Kardeşlik Şuuruyla İdrak Etmeliyiz'

Ekici"Başı rahmet ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz.

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim´in indirilmeye başlandığı bu ayda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi´ne eriştik.

Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberliğin sembolü, bereket dolu iftar sofralarında vatandaşlarımızla, komşularımızla ve akrabalarımızla bir araya gelerek birlikte iftarlar açtık ve dertlerimizi ve mutluluklarımızı paylaştık.

Bu mübarek gecede de yine camilerimizi birlik beraberlik ve dayanışma duygusu içerisinde dolduruyoruz, İnşallah ellerimizi semaya kaldırarak dualarda da bir araya geleceğiz. Bu mübarek gecede ellerimizi semaya kaldırdığımızda başta Filistin olmak üzere tüm Dünyada zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimiz için de dua edeceğiz. Ramazan Bayramı´na ulaşamadan hayatını kaybeden yüzlerce Müslüman kardeşimiz için Allah´tan rahmet dileyeceğiz.

Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı derin acıyı paylaşarak idrak edeceğimiz bu kutlu gecede, Filistin ve tüm İslam topraklarında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz başta olmak üzere Konyalı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Kadir Gecesini sağlam bir kardeşlik şuuruyla idrak etmelerini diliyor, Cenab-ı Hak´tan başta Ülkemiz olmak üzere bütün Dünya için acıdan, zulümden, gözyaşından uzak, huzur dolu bir gelecek niyaz ediyorum." Dedi.

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