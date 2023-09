Hasan Efe Uyar: "Kurtuluş Savaşı'nı Keşke Yunan Kazansaydı' Diyenlere, Cumhuriyet'i 'Reklam Arası' Olarak Görenlere, Kadın Erkek Eşitliğini Hedef...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, CHP'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "'Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı' diyenlere, Cumhuriyet'i 'reklam arası' olarak görenlere inat, kadın erkek eşitliğini hedef alanlara inat bir kez daha 100. yılında yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi" dedi. Uyar, 2024-2026 Orta Vadeli Programı'nı "İktidar; Ali Cengiz oyunuyla kıdem tazminatı hakkını gasp etmek için ne yazık ki bir hazırlığa girişmiş bulunuyor. Orta Vadeli Program bu haliyle; emeğe, emeğin kazanılmış haklarına, mevcut kamusal emeklilik sistemine karşı açık bir saldırı programıdır" diye değerlendirdi.

CHP İşçi Sendikaları,Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında başta emek ve çalışma yaşamı olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uyar, Cumhuriyet'in 29 Ekim'de 100 yaşına gireceğini hatırlatırken, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına aylık geliri, 4 bin 471 TL'nin altında olan 6 milyon 828 bin 533 kişi ve 10 milyona yakın gerçek işsizimiz ile giriyoruz. 34,6 milyon vatandaşımızın iki günde bir sofrasına et yemeği koyamadığı, 44 milyon vatandaşımızın borç altında ezildiği, 17 milyon 49 bin vatandaşımızın evinin ısınma ihtiyacını karşılayamadığı, bir Türkiye gerçeği ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giriyoruz" diye konuştu.

Hasan Efe Uyar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"CUMHURİYET SAVUNUCULARINI SELAMLIYORUM: Hepinizin bildiği üzere yarın 9 Eylül. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü. İşgallerin ve yıkıntıların arasında milli kurtuluşun ve ulusal bağımsızlığın simgesi olan partimizin ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ebedi komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve sevgiyle anıyorum. Cumhuriyetimizi 100 yıl öncesinden var eden laiklik, özgürlük, emek ve demokrasi fikrinin yılmaz savunucularını da buradan saygı ve sevgiyle anıyor, Bu fikri, bundan sonra ilelebet yaşatacak olan tüm Cumhuriyet savunucularını da selamlıyorum. 'Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı' diyenlere, Cumhuriyet'i 'reklam arası' olarak görenlere inat, kadın erkek eşitliğini hedef alanlara inat bir kez daha 100. yılında yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz.

BİR BAŞKA DEYİŞLE EMEKÇİLER, EMEKLİLER EN AZ 2 YIL 4 AY DAHA YOLLUK ÜCRETİYLE YAŞAMAK ZORUNDA KALACAK: Çarşamba günü, Orta Vadeli Program açıklandı. İktidar, bir dönem daha söz verip de yapamadıklarını, yeni bir program vasıtasıyla bir başka bahara erteleme kararı aldı. İktidarın programında, vatandaşa yine işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve yine yüksek enflasyonla yaşamak reva görüldü. Açıklanan programda bu yıl için enflasyon öngörüsü yüzde 65 oldu. Daha bir ay önce Merkez Bankası'nın tahmini, yüzde 58 idi. Yılın sonunda enflasyon yüzde 70 çıkarsa şükredeceğiz. Bu demek oluyor ki 45 aydır çift haneli enflasyon ile yaşadığımız yetmedi, en az 28 ay yani 2 yıl 4 ay daha çift haneli enflasyona mahküm olarak yaşayacağız. Bir başka deyişle; işçiler, kamu emekçiler, emekliler en az 2 yıl 4 ay daha yoksulluk ve sefalet ücretleriyle yaşamak zorunda kalacak. Tabi o da program tutarsa. Bu yüzden, bu program orta vadeli bir ekonomi programı olmaktan ziyade, emekçilere uzun vadeli bir sefalet dayatma programıdır.

GÜVENCE KAVRAMI İLE ESNAF KAVRAMI BİRBİRİNE TEZAT: Programın 22'nci sayfasındaki bir ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. 'İş kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacaktır.' Bu ifade, açık şekilde işçilerin güvenceli çalışma hakkını bizler hedef alacağız demek. Güvence kavramı ile esneklik kavramı birbirine tezat kavramlardır. Güvencenin olduğu yerde esnek çalışmadan, esneklik kavramının olduğu yerde de iş güvencesinden bahsedilemez.

VATANDAŞLARIMIZA 'KAMUSAL EMEKLİLİK HAKKINIZI PİYASALAŞTIRACAĞIZ' DİYORLAR: Programın 31'inci sayfasındaki 28'inci maddede yer alan ifade ise şu şekilde; 'Sosyal güvenlik sisteminde fiili ve yasal kapsamın artırılması doğrultusunda kadın, gençler, engelliler başta olmak üzere çalışma hayatına kalıcı katılımı sağlamayı teminen esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak, sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecektir.' Yani, iktidar sadece çalışma yaşamını değil aynı zamanda sosyal güvenlik sistemini de esnek ve güvencesiz bir yapıya dönüştüreceğini ifade ediyor. Bir başka deyişle emeklilere, halihazırda emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımıza 'kamusal emeklilik hakkınızı piyasalaştıracağız' diyorlar.

EMEKLİLİK HAKKINI İŞÇİNİN ELİNDEN AL, PİYASAYA PEŞKEŞ ÇEK: İktidar; Ali Cengiz oyunuyla kıdem tazminatı hakkını gasp etmek için ne yazık ki bir hazırlığa girişmiş bulunuyor. Orta Vadeli Program bu haliyle; emeğe, emeğin kazanılmış haklarına, mevcut kamusal emeklilik sistemine karşı açık bir saldırı programıdır. 'Türkiye Yüzyılı' diye öve öve bitiremediğiniz dönemde, işçilere emekçilere reva göreceğiniz program bu mu? İşçinin iş güvencesini elinden al, kıdem hakkını arkadan dolaşarak gasp etmeyi planla, üstüne bir de kamusal bir hak olan emeklilik hakkını işçinin, emekçinin elinden al, piyasaya peşkeş çek.

IMF'SİZ IMF PROGRAMINDAN DERHAL VAZGEÇİN: Bir de dün Mehmet Şimşek'in ücret zamları ile ilgili söyledikleri var. Ne demiş 'ücretlere yapılacak zamlarda artık hedef enflasyon dikkate alınacak' diyor. Sayın Şimşek hedef enflasyon diyorsunuz ama kamu emekçilerine reva görülen zam hedef enflasyonunda altında. Nasıl olacak bu iş? Sen 2024 için yüzde 33 enflasyon hedefi koyuyorsun ama yüzde 26,5 zam veriyorsun. Ayrıca kimse kimseyi kandırmasın, ücretlere enflasyon hedefli zam dayatması bariz bir IMF politikasıdır. İktidarı uyarıyoruz, emekçilerin haklarını hedef alan IMF'siz IMF programından derhal vazgeçin. İşçilerin, emekçilerin iş güvencesine, kıdem tazminatına ve emeklilik hakkına el uzatmayı aklınızdan bile geçirmeyin.

TÜM BİRİKİMLERİMİZ AKP ELİYLE BİR HİÇ UĞRUNA SATILDI: 100 yıl öncesinde genç Cumhuriyetimizin onca yokluk ve yoksulluk içerisinde var ettiği tüm birikimlerimiz, AKP eliyle bir hiç uğruna satıldı. Her biri Cumhuriyet'in birer kazanımı ve değeri olan kamu işletmeleri, hisseleri ve taşınmazları özelleştirme adı altında elden çıkarıldı. Özelleştirmeler, sadece kamusal varlıklarımızı yok etmekle kalmadı. Aynı zamanda buralarda emek ve alın teri döken işçilerimizin, emekçilerimizin emeği de heba edildi. Sümerbank, TEKEL, TÜPRAŞ, SEKA, Ereğli, İsdemir, Kardemir, Eti Maden İşletmeleri, Petkim, Telekom, çimento fabrikaları, Petrol Ofisi, gübre fabrikaları, şeker fabrikaları ve daha niceleri; sadece ve sadece 65 milyar dolara yabancılara peşkeş çekildi.

EMEKÇİLERİMİZİ N TAŞERON KÖLELİĞİNE MAHKUM EDİLMESİ AKP İKTİDARININ SORUMLULUĞU VE AYIBIDIR: Özelleştirilen milli ve yerli kurumlarımızda çalışan emekçilerimizin iş güvencesi ve güvenceli çalışma hakkı ellerinden alındı. On binlerce belki de yüz binlerce emekçimiz, özelleştirmeler neticesinde ya işsiz kaldı ya da güvencesiz, taşeron işçi olarak çalıştırılmaya maruz bırakıldı. Türkiye'de halihazırda 150 bine yakın taşeron işçisi bulunuyor. Taşeron sisteminin kendisi modern köleliktir. Bu köleliği, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez çalışma yaşamımıza sokan, AKP iktidarının bizatihi kendisi oldu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizde emekçilerimizin halen düşük ücretlerle, sendika ve örgütlenme hakkından yoksun bir şekilde taşeron köleliğine mahküm edilmesi, 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının sorumsuzluğu ve ayıbıdır.

22 YILLIK AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE 31 BİN 458 İŞÇİMİZİ İŞ CİNAYETLERİNDE KAYBETTİK: Bir rakam zikredeceğim. 31 bin 458… Bu rakam neyi ifade ediyor biliyor musunuz? 22 yıllık AKP iktidarı döneminde iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçilerimizin sayısı. Bu rakam Türkiye'de birçok ilçenin nüfusundan bile fazla. Biz kiminle, nerede savaşıyoruz da bu kadar yurttaşımızı kaybediyoruz? Hangi savaşta bu kadar vatandaşımızı kaybedebiliriz? İş yerlerinde 22 yıldır işçilerimize, emekçilerimize karşı siyasi iktidar destekli bir savaş yürütülüyor. Bu savaşın başında da iktidarı sahipleri bulunuyor. Türkiye'de en son SGK verilerine göre, bir yılda yaşanan iş kazası sayısı 511 bin. Neredeyse her gün 1400 iş kazası bu ülkede yaşanıyor. İktidar tarafından 2013 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkarıldı. Çıkartılan bu yasa, bırakın işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamayı yasanın kendisi AKP eliyle bir şirket mantığı ile işletildi. Sonucunda ise on binlerce emekçimiz, AKP iktidarının sömürü düzeninde yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE HER 100 İŞÇİMİZİN 80'İNİN İŞ GÜVENCESİ YOK: Cumhuriyet; emeği ile geçinenlere daha güvenceli çalışabilmesi için sendika hakkını tanıdı. Emeğin son kalesi olan kıdem tazminatı hakkını işçilere sağladı. Yine Cumhuriyet'in ikinci yarısında emekçilere grev hakkı tanındı. 1980 askeri darbesi, başta sendika ve grev hakkı olmak üzere işçilerin, emekçilerin kazanılmış haklarını elinden almıştı. En büyük saldırı dalgası da AKP iktidarı eliyle hayata geçirildi. AKP, iktidarda olduğu 22 yıllık dönemde kıdem tazminatı hakkını gasp etmek için defalarca girişim bulundu. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde 20 grevi yasaklayarak kendinden önceki dönemin rekorunu kırdı. Sendikasızlaştırmayı, güvencesiz çalıştırmayı, grev hakkını etkisizleştirmeyi, ücretleri baskılamayı kendisine görev bildi. Bugün Türkiye'de her 100 işçimizin 80'inin iş güvencesi yok. Her defasında darbeci zihniyetle mücadele ettiğini söyleyen bu iktidar, iş emekçilere, işçilere gelince darbe zihniyetini kat be kat aşan icraatlara girişti.

MESS GRUP TOPLU SÖZLEŞMELERİNDE METAL İŞÇİLERİNİN VE SENDİKALARIN HAKLI TALEPLERİNİN ARKASINDA OLACAĞIZ: Önümüzdeki günlerde metal sektöründe yüz binden fazla işçiyi ilgilendiren MESS grup toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Sendikalar, geçtiğimiz hafta toplu sözleşme taleplerini içeren taslaklarını kamuoyu ile paylaştı. Buradan, iktidara uyarıyorum, görüşmelerde olası bir uzlaşmazlık halinde işçilerin grevlerini ertelemeyi aklınızdan dahi geçirmeyin. Zira bu konuda siciliniz epey bir kabarık. Önümüzdeki günlerde başlayacak bu süreci de yakında takip edeceğiz. MESS grup toplu sözleşmelerinde metal işçilerinin ve sendikaların haklı taleplerinin arkasında olmaya, onlarla dayanışma için olmaya devam edeceğiz.

CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINA 10 MİLYONA YAKIN İŞSİZİMİZ İLE GİRİYORUZ: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına aylık geliri, 4 bin 471 TL'nin altında olan 6 milyon 828 bin 533 kişi ve 10 milyona yakın gerçek işsizimiz ile giriyoruz. 34,6 milyon vatandaşımızın iki günde bir sofrasına et yemeği koyamadığı, 44 milyon vatandaşımızın borç altında ezildiği, 17 milyon 49 bin vatandaşımızın evinin ısınma ihtiyacını karşılayamadığı, bir Türkiye gerçeği ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giriyoruz. Aynı zamanda işçilerin, emekçilerin insan onuruna yaraşır bir ücret ve güvenceli çalışma hakkı için ülkenin dört bir yanında direndiği ortamda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyoruz.

İŞÇİLERİMİZİN, EMEKÇİLERİMİZİN HAK ARAMA MÜCADELELERİNDE YANLARIN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Eskişehir'de maden ocağında hakkını alabilmek için açlık grevi başlatmak zorunda kalan işçilerin, tazminatsız işten atılan Agrobay Seracılık işçilerinin, Trendyol depolarında işten atılan işçilerin, 9 Ağustos'tan beri direnen Tunceli FEDAŞ işçilerinin, taban ücret hakkı için yaka paça göz altına alınan, dövülen özel öğretmenlerin, Sputnik'te işten çıkarılan basın emekçilerinin ve ülkenin her bir köşesinde, işçilerimizin hak arama mücadelesi devam ediyor. Bizzat kendim, partimiz adına geçen hafta özel öğretmenlerimizin yaşadıkları sorun ve taleplerini dinlemek adına kendilerini ziyaret ettim. Ayrıca 9 Ağustos'tan beri direnişte olan FEDAŞ işçilerini, küçülme bahanesi ile işten atılan 56 Trendyol depo işçilerini de ziyaret ederek, hak arama mücadelelerinde destek olmaya, seslerine ses olmaya çalıştım. Bundan sonra da işçilerimizin, emekçilerimizin hak arama mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz.

TAŞERON SÖMÜRÜNE DERHAL SON VERİLMELİDİR: Hem Cumhuriyetimizin hem partimizin 100'üncü yılını kutlama hazırlığı içerisinde olduğu bu günlerde insanca çalışma koşullarının sağlandığı, emeğin sömürüsünü olmadığı, güvenceli bir çalışma yaşamı için önerilerimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum. 'Taşeron sömürüsüne derhal son verilmeli, tüm taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta Vadeli Program'da da değindiğiniz; tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli, çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir. İş yerlerinde işçilerimizi, göz göre göre ölüme gönderen bu çalışma rejimine karşı; işçilerimizin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve güvenliği yasası derhal çıkartılmalıdır.

TAZMİNAT HAKKI, TÜM İŞÇİLERİN RAHATÇA ERİŞEBİLECEĞİ BİR HAK OLMALIDIR: İşçilerimizi koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanunu hayata geçirilmelidir. İşsizlik sigortası fonunun amaç dışı kullanılmasına son verilmeli, fon işsizlerin kullanımına daha çok hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Kıdem tazminatından yararlanma şartları yeniden ele alınmalı, tazminat hakkı için süre kısıtlaması kaldırılmalı, tazminat hakkı tüm işçilerimizin rahatça erişebileceği bir hak olmalıdır. Emekçilerimizin sırtındaki vergi yükü hafifletilmeli, bu kapsamda vergi dilimleri ücretli çalışanlarımız lehine yeniden düzenlenmelidir."