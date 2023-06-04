Hasan Damar'ın cenaze törenine Numan Kurtulmuş da katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucularından Hasan Damar'ın cenaze törenine katıldı.

Almanya'da vefatının ardından Türkiye'ye getirilen Hasan Damar için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı olan Hasan Damar'ın oğulları Yavuz ve Enes Damar taziyeleri kabul etti.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına, Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yanı sıra merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninde merhumun tabutu başında tezkiye konuşması yapan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Hasan Damar'ın yiğit bir dava insanı olduğunu belirterek, "O yürekli bir Müslümandı. Hayatında eğrisiyle doğrusuyla samimi olan insandı. Hiçbir zaman dünya menfaatini, dünyadaki makamları, mevkileri dert edinmedi. Davası Allah'tı, davası kitaptı, Hz. Muhammed'di." ifadesini kullandı.

Cenaze namazının ardından Hasan Damar'ın naaşı, defnedilmek üzere Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Türbesi Haziresi'ne götürüldü.