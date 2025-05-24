Hasan Atlı Ortaokulu'ndan TÜBİTAK Başarısı

Hasan Atlı Ortaokulu'ndan TÜBİTAK Başarısı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Hasan Atlı Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 B etkinliğine katılarak 20 proje ile büyük bir başarı elde etti. Okul öğretmenlerinin destekleriyle özgün projeler ortaya koyan öğrenciler, önemli bir deneyim yaşadı.

Hasan Atlı Ortaokulu'nun TÜBİTAK başarısı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Hasan Atlı Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 B etkinliğine 20 proje ile katılarak büyük başarı elde etti.

'TÜBİTAK ile hayal et, Bilimle geleceği inşa et' sloganıyla yola çıkan Hasan Atlı Ortaokulu öğrencileri, kısıtlı imkanlarına rağmen 20 proje ile TÜBİTAK 4006 B etkinliğine katıldı. Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Fen Bilimleri derslerinde birbirinden renkli ve özgün projeler ortaya koyan öğrenciler, yepyeni bir deneyim yaşadı.

Bu projelerin oluşmasında, öğrencilerin ulaşamadığı imkanları onlara ulaştıran okul öğretmenleri ise elde edilen başarıya büyük katkı sağladılar. Hasan Atlı Ortaokulu Müdürü Erhan Sevinç, kısıtlı imkanlarla TÜBİTAK yarışmalarına katıldıklarını ifade ederek, "Öğretmen ve öğrencilerimiz, büyük bir emek harcadılar ve kısıtlı imkanlara rağmen güzel bir projeler ortaya çıkardılar. Ben emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

TÜBİTAK yarışmalarına katıldığı için mutlu olduğunu belirten Beyzanur Buğa isimli öğrenci ise "Öğretmenlerimizle el ele vererek bu güzel projeleri yaptık. Etkinliğimiz gayet verimli geçti. Ben tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, bize sundukları desteklerden dolayı öğretmenlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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