Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu

Hasan Arat, Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimler sonucunda kulübün yeni başkanı oldu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 35. Başkanını seçmek için bugün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurul Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Serdar Adalı ve Hasan Arat'ın başkanlık için yarıştığı kongrede üyeler saat 10.00 itibarıyla salona alınmaya başlarken, 11.00 itibarıyla da oy kullanma işlemi başlatıldı. Saat 17.00 itibarıyla seçim sona erdi.

Buna göre Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat oldu.