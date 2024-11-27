Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Başkanlığından İstifa Etti

(ANKARA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığını sürdürecek. Arat, "Ben ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Arat'ın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevi devam ediyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır; 1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine, 2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirildi

Beşiktaş tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen açıklamada ise; "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Arat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Hüseyin Yücel'in TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Ben kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"

Arat, yaptığı açıklamada, "Ümraniye'den Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar sorumlu olacak. Ben ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. Belli bir güçler ayrılığı olarak görebilirsiniz, bunun doğru olacağına inanıyoruz. Bugüne kadar gecikmiş kararlarımız ve belli hatalarımız olmuşsa, bunun bilincindeyiz" ifadesini kullandı.