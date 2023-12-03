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Hasan Arat: Beşiktaş camiasına bunu layık görenler, burayı yönetemezler

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Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat, Beşiktaş camiasının bu şekilde beklemeyi hak etmediğini söyleyerek, sabırlı olunması çağrısında bulundu. Arat, oy kullanma sürecinde yaşanan sıkıntıları da eleştirerek, Beşiktaşlıların bu davadan vazgeçmemesi gerektiğini belirtti.

SPOR Hasan Arat Beşiktaş camiasına bunu layık görenler, burayı yönetemezler

Metin ARSLANCAN-Ali DANAŞİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat, 'Beşiktaş camiası bu şekilde beklemeyi hak etmiyor. Herkes sabırlı olsun. Dışarıda 1,5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin' dedi.

Beşiktaş Kulübü, 35'inci başkanını seçiyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş camiasının tarihi kongrelerden birini yaşadığını aktaran Arat, 'Beşiktaş camiası bu şekilde beklemeyi hak etmiyor. Herkes sabırlı olsun. Dışarıda 1,5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin. Zaten istenen buydu. Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş'ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar bugün şimdi ne diyecekler. Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin' diye konuştu.

'BEŞİKTAŞLILAR BU DAVADAN VAZGEÇMESİN'

Bariyerlerin daha fazla uzatılmasını istediklerini dile getiren Arat, 'Bariyerlerden içeriye girenler saat 17.00'yi geçse bile oy kullanma hakkına sahip. Böyle bir düzen olamaz. Beşiktaşlılar bu davadan vazgeçmesin. Biz bu işi değiştirmeye geldik. En önemli neden de bu işte. 10 binin çok üzerinde katılım bekliyoruz. Kapıda yığılmayı düzeltirsek' Bu insanlar bu muameleyi hak etmiyorlar. Yazık? şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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