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Hasan Arat, Beşiktaş Başkanlığından İstifa Etti

Hasan Arat, Beşiktaş Başkanlığından İstifa Etti
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Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı'ndan da ayrıldığını açıkladı. Arat, taraftar olarak kulübü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

(İSTANBUL) Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden önceki gün istifa eden Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini açıkladı. Arat, "17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım" dedi.

Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Kongre üyelerine teşekkür eden Hasan Arat, "3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu. Arat'ın açıklaması şöyle:

"Destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi"

"Değerli Beşiktaş Camiası; Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum.

"Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir"

Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir... Asla unutmayın ki, taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaşımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için, bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim. 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım..."

Kaynak: ANKA / Güncel
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