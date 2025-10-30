Hasan Alpargün'e 62 Kez Müebbet ve 865 Yıl Hapis Cezası

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - BAM'ın bozması sonucu yeniden görülen, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adana Alpargün Apartmanı davasında, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Alpargün'e bir kez daha "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da yalnızca 11 apartman yıkıldı. Bu binalardan biri de Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı'ydı. Enkaz haline gelen apartmanda 96 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçtıktan sonra yakalanarak Adana'ya getirildi. Gözaltına alındığında gazetecilerin, "Yaptığınız binanın çökmesiyle ne diyeceksiniz" sorusuna Hasan Alpargün, "Mukadderat" yanıtını verdi. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı.

Sanık Alpargün'e 'olası kast'tan 865 yıl ceza verilmişti

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında, sanık Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, "olası kastın koşulları oluşmadığı"ndan "bilinçli taksir"den ceza verilmesi gerekçesiyle kararı bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma üzerine yeniden görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık Hasan Alpargün ve taraf avukatları katıldı.

Müştekiler, sanığın yeniden "olası kast" suçundan yargılanmasını talep etti.

Müşteki vekilleri, Bölge Adliye Mahkemesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, fonksiyon gaspı niteliği taşıdığını ve kanuna göre BAM'ın veremeyeceği bir karar olduğunu belirterek, kararın yok hükmünde olduğunu savundu. Avukatlar, bilinçli taksirden verilecek cezanın toplumsal ihtiyacı karşılamayacağını, cezanın esas amacının suçu önlemek olduğunu ve taksirden verilecek cezanın suçu önlemeyeceğini ifade etti.

Sanık ve sanık müdafileri ise mahkemenin bozma kararına uyulmasını, sanığın "bilinçli taksir" kapsamında kusur oranına göre cezalandırılmasını ve tutukluluk süresi, yaşı ile sağlık durumları gerekçesiyle tahliyesini talep etti.

Mahkeme yeniden "olası kast" suçundan ceza verdi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Alpargün hakkında yeniden aynı hükmü kurarak, Alpargün'ün "olası kast" ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verdi.

ANKA Haber Ajansı'na karar öncesi konuşan aileler, "Ülkemizin dört bir yanında depremler olmaya devam ediyor. Sorumlular ceza almadıkça aynı acıların tekrar tekrar yaşanacağını biliyoruz. Biz, depremde ailelerini kaybedenler ve avukatlar olarak sanığın yeniden 'olası kast' ile yargılanmasını talep ediyoruz. Biz 'Adana'da hakimler var' demek istiyoruz" demişti.