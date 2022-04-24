Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde Çocuk Şenliği düzenlendi

EDİRNE (AA) - Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ndeki Çocuk Şenliği ile devam etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan yıl içerisinde müzede düzenlenen kurslara katılan çocuklara kurs bitirme sertifikaları takdim etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, tüm Edirnelilerin TBMM'nin kuruluşunun 102. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali'ni bu yıl ilk defa düzenlediklerini aktaran Gürkan, Edirne Belediyesi olarak, 2 yılın ardından hem Edirneliler ile hem çocuklarımız ile hem de dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin, milletlerin çocuklarıyla bir aradayız. Sevinçliyiz, gururluyuz ve heyecanlıyız. Festivalimizin ismi Edirne 23 Nisan Çocuk Bilim Festivali. Özellikle bunu koyduk. Şenliğin ismine özellikle bilim şenliği dedik. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi akla ve bilime dayanmayan hiçbir şey başarılı ve kalıcı olamaz. Biz yolumuzu, rotamızı Atatürk'ün izinden giderek seçtik. ve bunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Var olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri. Var olsun büyük Türk devletti, yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri bale ve dans, Octopus Jimnastik Kulübü öğrencileri de jimnastik gösterisi yaptı.