Hasan Ali'nin askerlik mutluluğu - Haberler

Hasan Ali'nin askerlik mutluluğu Finike ilçesinde özel birey Hasan Ali Okyar, temsili olarak bir gün askerlik yaparak hayalini gerçekleştirdi. Finike ilçesinde özel birey Hasan Ali Okyar, temsili olarak bir gün askerlik yaparak hayalini gerçekleştirdi. Kum Mahallesi'nde ikamet eden özel birey Hasan Ali Okyar, çok istediği askerlik görevi için jandarma komutanlığına müracaat etti. Finike İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hasyurt Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik töreni organize edildi. Temsili askerlik ve yemin törenine Hasan Ali Okyar'ın ailesi ve jandarma komutanlığında görevli askerler katıldı. Bir günlük askerlik görevini yaparken çok heyecanlı olduğu gözlemlenen Okyar, askerlik yemin ettikten sonra terhis belgesini aldı. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Jandarma Hisarcık Finike Güncel Haberler

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