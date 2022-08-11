Medipol Başakşehir-Breidablik maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Hasan Ali Kaldırım, farklı kazandıklarını ancak daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hasan Ali, "Skora baktığımızda rahat gibiydi ama ilk devre ilk gole kadar biraz sıkıntı yaşadık. İlk maçta güzel bir avantaj yakalamıştık. Daha iyi olabilirdi. Bugün biraz kendimizi eleştirmemiz lazım. Bu turdan itibaren daha iyi takımlar önümüze çıkacak. Oyunu daha erken koparabilirdik. Biraz daha tempo kazanmamız gerek. Onun için bir özeleştiri yapmam gerekiyor. Ama önemli olan turu geçmekti. Özellikle ülke puanı için. Konya'da elenmiş. Bir sonraki turda da ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah tur atlayıp gruplara kalırız." ifadelerini kullandı.

Play-off turunda Belçika ekibi Antwerp ile eşleşmelerini de değerlendiren Hasan Ali, şöyle konuştu:

"Sezona çok iyi başladık. Bunun sinyallerini kamp döneminde sezon öncesi gösterdik. İyi başlamak istiyorduk. Sezonu erken açtık. Erken açan takımlar biraz sezon ortasına doğru mental ve fiziksel anlamda çöküş yaşayabiliyor. Hocalarımız ve teknik ekip bunu şimdiye kadar iyi yönlendiriyor. Herkese şans geliyor. Bu şansı da herkes iyi değerlendiriyor. Geniş bir kadroya sahibiz. Antwerp de ciddi bir rakip hem hocaları hem oyuncuları olsun... Biz de kadrolarına baktık. İlk maç içerde sonra deplasmanda ciddi bir rakip bizi bekliyor. Maçtan maça bakmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Konya deplasmanı var. Zor bir deplasman önce orayı geçip sonra Antwerp'e hazırlanmak istiyoruz."