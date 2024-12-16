HASAD Derneği'nin 46. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Zonguldak'ta, Halk Oyunları Sergileme ve Araştırma Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin (HASAD) 46. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Dernekten yapılan açıklamada, yıllardır kenti ve ülkeyi başarıyla temsil eden HASAD'ın 46 yaşına girdiği belirtildi.

Kutlama törenine, folklor camiasının önemli isimlerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı aktarılan açıklamada, ilk dernek başkanı Mustafa Koltuk ve uzun yıllar yönetim kurullarında görev almış Güley Ünal'ın da katılımcılar arasında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Orhan Yazıcı, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Tören, pasta kesimi ve halk dansları gösteriminin ardından sona erdi.