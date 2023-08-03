Haryana'da İnternet Yasakları Uzatıldı

Haryana eyaletindeki şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde internet hizmetlerine getirilen geçici yasak 5 Ağustos'a kadar uzatıldı. Eyalet yönetimi, yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmasını önlemek amacıyla internete geçici yasak getirdi.

YENİ DELHİ, 3 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde internet hizmetlerine getirilen geçici yasak 5 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Eyalet yönetiminin Çarşamba gecesi yayımladığı karara göre Nuh, Faridabad, Palwal, Sohna, Pataudi ve Manesar bölgelerinde internet hizmeti askıya alınmaya devam edecek.

Eyalette şiddet olaylarına yatkın bölgelerde yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmasını önlemek amacıyla internete, özellikle de cep telefonu internetine geçici yasak getirilmişti. Hükümet kararında cep telefonu kullanıcılarının sadece sesli arama yapabileceği belirtildi.

31 Temmuz'da Haryana'nın Nuh bölgesindeki topluluklardan birinin büyük bir dini yürüyüş gerçekleştirdiği sırada iki topluluk arasında yoğun şiddet olayları patlak vermiş, ikisi güvenlik personeli olmak üzere altı kişi hayatını kaybetmişti.

Şiddet olaylarında kişisel arabalar da dahil olmak üzere 100'den fazla araç, isyancılar tarafından ateşe verilmişti. Taşların atıldığı ve yasadışı silahların ateşlendiği şiddet olayları birkaç saat sürmüştü.

Son üç gün içinde polise olayla ilgili 40'ın üzerinde şikayet gelirken, 116 kişi gözaltına alındı. İsyancıları, özellikle de ateş açanları tespit etme çalışmaları ise devam ediyor.¦