Harvardlı astrofizikçi, okyanusa düşen cismin dünya dışı teknoloji ürünü olabileceğini söyledi

Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Dr. Abraham Loeb, 2014 yılında Pasifik Okyanusu'na düşen cismin dünya dışı bir teknoloji ürünü olabileceğini belirtti.

AA muhabirine konuşan Loeb, cismin teknoloji ürünü olduğunun belirlenmesi durumunda, tıpkı "arka bahçemize çıkıp bir komşunun fırlattığı tenis topunu bulmak gibi" bunun, evrende yalnız olmadığımız anlamına geleceğini söyledi.

Pasifik Okyanusu'na düşen cisimden derinlemesine araştırma yapmak adına parçalar toplayan Loeb ve ekibi, volkanik külün içine gömülmüş, her biri bir milimetre büyüklüğünde küre şeklinde mermer parçaları buldu.

Ekip, cismi oluşturan element ve radyoaktif izotopların bileşimlerinin, güneş sisteminin dışından ve "uzaylı teknolojisi" olup olmadığının belirlenebilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.

Meteorun kaynağının başka bir güneş sistemi olduğunun ortaya konulması durumunda, Loeb, cismin "farklı bir patlayan yıldız, farklı bir süpernova tarafından zenginleştirilmiş olabileceği" sonucuna varabileceğini dile getiriyor.

Cismin teknoloji ürünü olabileceğini ifade eden Loeb, öyle olmaması durumunda dahi, ilk kez yarım metreden daha büyük ve uzaklardan gelen fiziksel bir cisme rastlamalarının "tarihi" öneme sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Loeb, bulguların insanlığa ilham verebileceğini, evrendeki konumuna ilişkin yeni fikirler ortaya koyabileceğini dile getirdi.

"Komşularımızın" insanlığın bir asırlık teknolojik ilerleyişinden daha üstün bir teknolojik gelişmişliğe sahip olabileceğini belirten Loeb, kendi teknolojilerini geliştirmek için milyonlarca veya milyarlarca yıl çaba sarf etmiş olabileceklerini ve insan ırkının öğrenebileceği çok şey olabileceğini ifade etti.

Derin uzaydan geldiği düşünülen söz konusu cisim, 2014 yılında Papua Yeni Gine kıyılarına düşmüştü.

Loeb'in çıkarımları, ABD'nin elinde dünya dışı araçlar olduğu yönündeki iddialarla örtüşüyor

Loeb'un meteora dair çıkarımları, ABD hükümetinin elinde "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia eden Hava Kuvvetleri eski istihbarat yetkilisi David Grusch'un açıklamalarıyla örtüşüyor.

ABD Kongresinde, UFO veya UAP olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına ilişkin 26 Temmuz'da oturum düzenlenmiş, Grusch UFO VE UAP'lara ilişkin açıklamasını burada yapmıştı.