Harvard Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Politikasında Durdurma Kararı Uzatıldı

Harvard Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Politikasında Durdurma Kararı Uzatıldı
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ABD'li Federal Yargıç Allison Burroughs, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabulünü durdurma hedefine yönelik geçici durdurma kararını uzattı. Tarafların görüş alışverişi yapması için süre tanındı.

WASHINGTON, 30 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde bulunan Harvard Üniversitesi'nde mezuniyet töreni sırasında tezahüratta bulunan öğrenciler, 29 Mayıs 2025.

ABD'li Federal Yargıç Allison Burroughs perşembe günü Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul etmesini durdurmayı amaçlayan politikasına yönelik geçici durdurma kararını uzattı.

Massachusetts Eyalet Mahkemesi belgelerine göre, tarafların görüş alışverişinde bulunması ve yargıcın değerlendirme yapması için geçici durdurma kararı yürürlükte kalacak. Sürecin sonunda ise nihai bir ihtiyati tedbir kararı verilecek. Taraflar, bu süre zarfında ortak bir ihtiyati tedbir önerisi sunabilecekleri gibi ayrı ayrı karar önerileri de getirebilecek. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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