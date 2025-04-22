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Harvard Üniversitesi, Trump Yönetimine Dava Açtı

Harvard Üniversitesi, Trump Yönetimine Dava Açtı
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Harvard Üniversitesi, hükümet tarafından sağlanan fonların dondurulması kararına karşı ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtığını duyurdu. Rektör Alan Garber, bu durumun eğitim ve araştırma alanında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Harvard Üniversitesi, hükümet tarafından üniversiteye sağlanan fonların dondurulmasını engellemek için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açıldığını duyurdu.

Rektör Alan Garber, üniversitenin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin üniversitenin fonlarını dondurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harvard'ın federal hükümetin, "yasa dışı taleplerini" yerine getirmeyi reddetmesinin ardından çeşitli adımlar attığını kaydeden Garber, Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulması kararına ek olarak 1 milyar dolarlık fonu daha dondurmayı düşündüğünü aktardı.

Garber, üniversitenin vergi muafiyetinin de kaldırılmasının göz önünde bulunduğunu vurgulayarak, bu ve benzeri faaliyetlerin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında "ciddi sonuçları" olacağının altını çizdi.

Hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu ve hükümetin yetkisini aştığını kaydeden Garber, bu sebeple üniversitenin fonların dondurulmasını durdurmak üzere Trump yönetimine dava açtığını duyurdu.

Garber, hükümetin üniversitede "kimin işe alınacağı ve ne öğretileceğini" kontrol etmeye çalıştığını aktararak, "Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz." dedi.

Dava dilekçesinde, " Hükümet, Harvard'ı hükümetin tercih ettiği bakış açıları ve ideolojiler karışımına uymaya zorlamak amacıyla federal fonların kesilmesi tehdidini kullanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard'a sağlanan fonların dondurulmasını "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanmasıyla savunmuştu.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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