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Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay İstifaya Zorlanıyor

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Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, antisemitizm iddialarına ilişkin ifade özgürlüğünü savunmasının ardından istifaya zorlanıyor. Gay'i destekleyen öğretim üyeleri dilekçe imzaladı.

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda, kampüsteki antisemitizm iddialarına ilişkin açıklamalarında ifade özgürlüğünü savunmasının ardından istifaya zorlanırken, üniversitenin bazı öğretim üyeleri Gay'i destekleyen dilekçe imzaladı.

The New York Times'ın haberine göre, ABD Kongresine çağrılan Rektör Gay, Harvard Üniversitesinin mezunları ve bağışçılarının yanı sıra politikacılar tarafından da istifa etmesi için artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

Harvard Üniversitesinin 500'den fazla öğretim üyesi, Gay'e destek için bir araya gelerek "Harvard'ın akademik özgürlüğüyle çelişen siyasi baskılara karşı mümkün olan en güçlü şekilde direnme" çağrısında bulunan dilekçe imzaladı.

Gay'in kariyerine nihai olarak karar verecek Harvard Üniversitesi Başkanı ve Üyelerinden oluşan kurul bugün toplanacak.

İfade özgürlüğünü savunan Rektör Magill istifa etmişti

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için çağrılmıştı.

Üç rektör de saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.

3 rektör, komisyondaki ifadelerinin ardından yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından dün istifa etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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