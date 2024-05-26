Harvard Üniversitesi, Gazze'ye Destek Gösteren Öğrencilere Diploma Vermiyor

ABD'deki Harvard Üniversitesinden mezun olan Shruthi Kumar, Gazze ile dayanışma gösteren bazı öğrencilere diploma vermeyen üniversite yönetiminin sergilediği tutuma karşı derin hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Harvard Üniversitesinin mezuniyet töreninde konuşan Kumar, kendisine verilen metnin dışına çıkarak üniversite yönetiminin Gazze'ye yönelik tutumunu eleştirdi.

Güney Asya kökenli Kumar, mezun olmalarına az bir süre kala ifade özgürlüğü ve Gazze'yle dayanışma mesajlarının cezalandırıldığını söyleyerek, "Mezuniyetimiz belirsiz hale geldi. Diploma alamayacak 13 öğrenci var. Kampüste yaşanan bu ifade özgürlüğü karşıtlığı karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

"Harvard, bizi duyuyor musun?"

Kumar, kampüste Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilerde 1500'den fazla öğrencinin cezalandırıldığını dile getirerek, "Bence kampüste olanlar (Filistin'e destek gösterileri), özgürlük meselesiydi. Sivil hak ve demokratik prensiplerin korunması meselesiydi. Öğrenciler konuştu, üniversite konuştu. Harvard, bizi duyuyor musun?" ifadelerini kullandı.

"Bilmemenin gücü" konulu mezuniyet konuşmasında Kumar, "Şimdi de Gazze'de olanlar üzerinden bölünme yaşıyoruz. Kampüste acı, belirsizlik ve huzursuzluk görüyorum. Böyle durumlarda 'bilmemenin gücü' kritik hale geliyor." şeklinde konuştu.

Kumar, "Belki de etnik olarak hedef alınmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Belki de şiddet ve ölümle yüz yüze gelmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz ama bilmek zorunda değiliz." diyerek, dayanışmanın bilmekle alakalı olmadığını ve bilmemenin ahlaki bir duruş olduğunu vurguladı.

Harvard öğrencisi Kumar, konuşmasının sonunda ayakta alkışlandı.

Harvard da Filistin'e destek gösterisi düzenlenen üniversiteler arasındaydı

ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde İsrail'in saldırılarına tepki olarak kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, Gazze ile dayanışma kamplarını 3 haftadan fazla devam ettirmişti.

Gazze dayanışma kampına destek veren en az 20 öğrenci, Harvard yönetiminin kararıyla okuldan uzaklaştırılmış ve 60'tan fazla öğrenci de disipline sevk edilmişti.

Harvard yönetimi, Filistin'e destek gösterilerine katılan 13 öğrenciye diplomalarını vermeyeceğini açıklamıştı.

Harvard öğrencileri, en son istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştıklarını duyurmuştu.