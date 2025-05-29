Harvard Mezuniyet Töreninde İfade Özgürlüğü Vurgusu

ABD'nin prestijli yükseköğretim kurumları arasındaki Harvard Üniversitesinin mezuniyet töreninde konuşan Rektör Alan Garber, Washington hükümetinin baskılarına karşı gösterdiği duruştan dolayı büyük alkış alırken, bir çok öğrenci törene, boyunlarına taktıkları kefiyelerle katıldı.

Garber, Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşmak için kürsüye davet edildiği sırada, törene katılan öğrenciler tarafın dakikalarca ayakta alkışlandı.

Öğrencilerinin coşkulu alkışları karşısında ellerini göğsüne koyarak saygı ifadesinde bulunan Rektör Garber, Harvard'a okuyan öğrencilerin bazısının hemen "caddenin aşağısından" bir ABD vatandaşı, bazılarının ise "dünyanın dört bir yanından" geldiğini belirtti.

Alan Garber, siyasete girmemeye özen gösterirken, kampüsteki bu öğrenci çeşitliliğini, "tam da olması gerektiği gibi" sözleriyle tanımladı.

Öğrencilerin tezahüratlı alkışları, Harvard Rektörü'nün, Başkan Donald Trump ve ekibinin hem maddi hem manevi baskılarına rağmen ABD Anayasası'nın birinci maddesiyle koruma altına alınan ifade özgürlüğü hakkını savunmaya devam etmesine karşılık olarak geldi.

Mezuniyet töreni sakin bir havada geçerken, bir çok mezun adayı öğrencinin törene, Filistin'e verilen desteğin sembolü haline gelen kefiye takarak katıldığı görüldü.

"Sevginin her türlü bağnazlığı yendiği" vurgulandı

Harvard Üniversitesinin mezuniyet töreninde konuşması için davet edilen Stanford Üniversitesi profesörü ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Abraham Verghese, ABD'yi "harika" yapan şeylerden birinin, "kendisi gibi göçmenlerin gelişmesine olanak sağlaması" olduğunu söyledi.

ABD'ye Etiyopya'dan göç eden Verghese, ülkesinde AIDS'le mücadele eden hastalarından örnek verdiği konuşmasında, o insanlardan "sevginin her türlü bağnazlığı yenebileceğini" öğrendiğini ifade etti.

Harvard Üniversitesinin son zamanlarda ABD hükümeti ile yaşadığı sürece kısaca değinen tıp profesörü, bu süreçte "benzeri görülmemiş tecrübelere" şahit olunduğuna işaret etti.

Kendisi de bir tıp profesörü olan ve bir çok kitabı "çok satanlar" listesine giren Verghese, ABD'deki hekimlerin "dörtte birinden fazlasının" yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinden mezun olduğunu ve birçok yabancı uyruklu sağlık çalışanının ABD'de kritik seviyedeki ihtiyacı karşıladığını vurguladı.

Harvard Üniversitesinden fahri doktora belgesi verilen Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) unutulmaz oyuncularından Kerim Abdül Cabbar da mezuniyet törenine katıldı.