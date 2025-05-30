Harvard Eski Göçmenlik Hakimi: 'Dünya Vatandaşlarını Misafir Etme Hakkı Var'

ABD'de eski Göçmenlik Hakimi Patricia Sheppard, Başkan Donald Trump hükümetinin Harvard Üniversitesinin yabancı öğrenci ve akademisyen kontenjanına kısıtlama getirme çabasına karşın Harvard'ın "dünya vatandaşlarını misafir etme hakkı" olduğunu belirtti.

Sheppard, Massachusetts eyaletinin Cambridge kentindeki üniversitenin mezuniyet töreni esnasında "Harvard'ın direnişini desteklemek için" nöbet tuttuğunu dile getirdi.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan emekli hakim, "Harvard'ın, dünya vatandaşlarını misafir etme hakkı var. Burada hepimiz dünya vatandaşıyız." dedi.

Sheppard, bir üniversite yönetiminin hangi öğrencileri kabul etmesi konusunun her şeyden önce en temelde ABD Anayasası'nın birinci maddesiyle bağlantılı olduğuna işaret etti.

Trump'ın, Harvard'ın yabancı öğrenci kontenjanının "yüzde 15'i aşmaması gerektiği" yönündeki sözlerine tepki gösteren Sheppard, böyle bir kanun olduğundan haberi olmadığını söyledi.

Emekli hakim, "Böyle bir şey bilmiyorum. Düzeltilmekten veya (varsa) aksinin ispat edilmesinden çok mutlu olurum. Bunun gökten inmiş bir sayı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yabancı öğrenciler için "Umarım gelip (ABD'de) okuyabilirler çünkü burada yabancı öğrencilere ihtiyacımız var." diyen Sheppard, ayrıca Washington hükümetine, Harvard'ın fonlarını kesme yetkisinin yürütme makamına değil, ABD Kongresi'ne ait olduğunu hatırlattı.

Filistin'e desteğini bildirmenin de ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurguladı

Emekli hakim Sheppard, ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerine katılmanın suç olmayacağını, bu konuda her iki karşıt görüşün de fikirlerini ifade etme hakkı olduğunu vurguladı.

"Şiddet çağrısı yapmanın veya şiddet uygulamanın" bunun dışında olduğunu savunan Sheppard, "ancak bu noktaya kadar" ifade özgürlüğünün devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sheppard, "Bu, bu ülkedeki yasadır. En azından Yüksek Mahkeme tarafından böyle belirlenmiştir." diyerek, Filistin'i desteklediği için kimsenin antisemitizmle suçlanamayacağını belirtti.

Ayrıca Sheppard, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sadece bir yazı yazdığı için 45 gün gözaltında kalmasına ilişkin şunları kaydetti:

"(ABD Anayasası'nın) birinci maddesi uyarınca, vatandaş olsun veya olmasın ABD'de bulunan kişiler görüşlerini ifade etme hakkına sahiptir. ve anladığım kadarıyla (Rümeysa), kalemin gücünü kullanarak ortak köşe yazısına imza atmış. Bu, şiddet içermeyen bir eylemdi. Bunu yapma hakkı vardı."

Fon kesintisi en çok yabancı öğrencileri etkileyecek

Harvard Üniversitesinin mezuniyet töreni çıkışında konuşan Mısır kökenli ABD vatandaşı Mina, Cumhuriyetçi hükümetin fon kesintisinin en çok yurt dışından gelen öğrencileri etkileyeceğini söyledi.

Üniversitenin psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezuniyet cübbesini giyen Müslüman kız öğrenci, "Finansman kesintileri büyük sorun çünkü (bu fonlar) yabancı öğrencilerin buraya gelip ABD'de eğitim görmelerine olanak sağlıyor." diyerek, söz konusu kesintilerin dolaylı olarak ifade özgürlüğüne yönelik olduğu düşüncesini paylaştı.

Mina, "Burada bir vatandaşım ama çocukluğumdan beri göçmenim. Bana göre bu adaletsiz. ve bu, Amerikan vatandaşlarının ve gelecekteki Amerikalıların özgürlüğünü kısıtlamak için bir hamle." ifadelerini kullandı.

Mısırlı bir anne babanın kızı olan Mina, "Konuşma ve inandığımız şeyleri savunma yeteneğimize kısıtlamalar koymak, ister katılın ister katılmayın, anayasanın birinci maddesindeki haklarımızı engelliyor." diye konuştu.

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber'in ifade özgürlüğüne sahip çıkarak ABD yönetimine verdiği yanıtı "çok saygıdeğer" bulduğunu belirten Mina, bununla birlikte Harvard yönetiminin Filistinli öğrenciler için yapması gereken çok daha fazla şey olduğunu vurguladı.

Mina, "(Harvard yönetimi) Bence hala çok çekimser pozisyon benimsiyor. Filistinli destekçilerin etkili olma veya kendilerini temsil etme yeteneklerini sınırlamaya istekliler." dedi.