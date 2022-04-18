Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Eğitim Bakanı ile görüştü - Haberler

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Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Eğitim Bakanı ile görüştü

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Eğitim Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Eğitim Bakanı Muhammed Sirrulhatem el-Huri tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Eğitim Bakanı Muhammed Sirrulhatem el-Huri tarafından kabul edildi.

Başkent Hartum'daki bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, eğitim alanındaki iş birliğinin daha da ileriye taşınması kararlaştırıldı.

Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş da görüşmede hazır bulundu.

AA / Ömer Erdem - Güncel

İrfan Neziroğlu, Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Haberler

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