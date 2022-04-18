Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Eğitim Bakanı ile görüştü
AA - Ömer Erdem - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Eğitim Bakanı Muhammed Sirrulhatem el-Huri tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Eğitim Bakanı Muhammed Sirrulhatem el-Huri tarafından kabul edildi.
Başkent Hartum'daki bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, eğitim alanındaki iş birliğinin daha da ileriye taşınması kararlaştırıldı.
Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş da görüşmede hazır bulundu.
AA / Ömer Erdem - Güncel